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В станице Егорлыкской жители остались без света из-за коммунальной аварии

В станице Егорлыкской жители остались без света из-за коммунальной аварии
В станице Егорлыкской Ростовской области жители остались без света из-за аварии. От коммуникаций 11 января оказались отрезаны тысячи жителей. Информацию сообщили специалисты «ДонЭнерго».

Без света остались дома и соцобъекты на 43 улицах. В том числе и улицы: Красноармейская, Тенистая, Абрисовая, переулки: Грушевый, Лермонтовский, Кавказский, 50 лет Победы, Шевченко и т. д.

Специалисты уже проводят ремонтные работы. Электроэнергию планируют восстановить до 14:00.

Напомним, в Ростовской области до 12 января действует штормовое предупреждение из-за ледяного дождя, мокрого снега и ураганного ветра. В этот период увеличивается риск возникновения различных коммунальных аварий.
Фото: Rostov.ru
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