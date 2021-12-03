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В СИЗО отправили обвиняемого в убийстве на заводе по переработке мусора в Ростове

В СИЗО отправили обвиняемого в убийстве на заводе по переработке мусора в Ростове
В Ростове мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого на мусороперерабатывающем заводе, заключили под стражу. Части тела горожанина нашли на свалке.

Как сообщал Rostov.ru, жестокое убийство произошло 2 декабря в районе 1-го Машиностроительного переулка. Как считает следствие, в тот день 42-летний мужчина выпивал со своим знакомым. Между ними завязался спор, который вскоре перерос в ссору. Когда градус ударил в голову, разъяренный ростовчанин схватил нож и набросился на собутыльника. Мужчина нанес несколько ударов. Их оказалось достаточно, чтобы знакомый скончался там же.

Чтобы не попасть в тюрьму, злоумышленник решил скрыть следы преступления. Он убедился, что его собутыльник мертв, и стал избавляться от трупа. Ростовчанин расчленил его и разложил части тела по мусорным пакетам, после чего выбросил на свалке.

В тот же день шокирующую находку обнаружили сотрудники мусороперерабатывающего завода. Они сразу вызвали полицию, которая вскоре задержала подозреваемого.

Расследование уголовного дела по статье «Убийство» продолжается. А возможный преступник пока заключен под стражу.
Фото: 1obl.ru.
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