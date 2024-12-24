В Ростовской области замглавы района признали виновным в превышении полномочий

Фото: Администрация Обливского района

В Ростовской области осудили замглавы администрации Обливского района. Александра Герасимова признали виновным в превышении должностных полномочий. Информацию об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.По информации следствия, в июне 2021 года жители посёлка Шаповаловка остались без водоснабжения из-за поломки скважины. На её капитальный ремонт было выделено 450 тысяч рублей, и районная администрация заключила муниципальный контракт. Вскоре после этого Герасимов подписал акт приёма работ, разрешив подрядчику получить деньги. Однако выяснилось, что организация, занимавшаяся ремонтом, не выполнила свои обязательства. Деньги были перечислены, но жители поселка так и не получили воду.Суд приговорил Александра Герасимова к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, на полтора года ему запретили занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления.