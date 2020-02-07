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На Дону вынесли приговор мужчине, ударившему возлюбленную ножом в сердце

На Дону вынесли приговор мужчине, ударившему возлюбленную ножом в сердце
Осудили жителя Ростовской области, ударившего женщину ножом. Обвиняемого признали виновным в убийстве, сообщает прокуратура Усть-Донецкого района.

Как стало известно, ЧП произошло в августе 2019 года в станице Мелиховской. Пара выпивала дома, а когда градус спиртного превысил допустимую норму, возлюбленные стали выяснять отношения. Заподозрив возлюбленного в неверности, женщина накричала на сожителя и ушла из дома.

Под утро она вернулась, снова предложила мужчине выпить. После опрокинутых нескольких стопок горячительного женщина снова стала упрекать любимого в изменах. Тут он не выдержал. Мужчина словно с цепи сорвался - он схватил нож и ударил ее в сердце так, что лезвие почти на 13 сантиметров вошло в тело женщины.

Расправившись с сожительницей, мужчина пошел спать. Протрезвев, он сам пошел в полицию.

– Подсудимого признали виновным. Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, – рассказали в прокуратуре района.

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