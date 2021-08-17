В Ростовской области разыскивают 43-летнего мужчину

В Ростовской области разыскивают 43-летнего Сергея Панферова. Мужчина ушел из дома в Сальске 14 августа и уже почти неделю не выходит на связь.Обеспокоенные родственники незамедлительно направились на поиски мужчины. Позже к делу подключились волонтеры и СМИ.Рост пропавшего - 170 сантиметров. Он худощавого телосложения. У мужчины длинные темные волосы и голубые глаза. На правом запястье у него есть татуировка в виде браслета. Во что он был одет в день пропажи, неизвестно.С собой у Сергея Панферова были документы. Если вы что-либо знаете о местонахождении исчезнувшего мужчины, сообщите по номерам: 112 и 8 (800) 700-54-52.