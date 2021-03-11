В Ростовской области разыскивают 15-летнего школьника

В поселке Синегорском Белокалитвинского района пропал 15-летний подросток. Артема Горковенко разыскивают с 11 марта.Школьник, проживающий в доме №38 на улице Веселой, не вернулся домой после школьных занятий. Последний раз его видели около 14 часов. Родные забили тревогу и написали заявление в полицию. К поискам подключились СМИ.У Артема серо-зеленые глаза, светлые волосы, большой нос и широкие дугообразные брови. Рост школьника составляет порядка 160-165 сантиметров, телосложение - худощавое. В день исчезновения он был одет в камуфляжную болоньевую куртку, серо-голубую шапку, черные брюки и такого же цвета ботинки. У подростка был черный рюкзак.Если вы видели Артема Горковенко или знаете, где он может находиться, сообщите по номерам: 8(863)832-59-47 (дежурная часть ОМВД России по Белокалитвинскому району), 8-961-425-11-31 (отдел уголовного розыска) или 8-928-113-32-08 (подразделение по делам несовершеннолетних).