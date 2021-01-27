В Ростовской области еще 20 человек скончались от коронавируса

В Ростовской области еще 20 человек стали жертвами новой коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в правительстве региона.По данным на 29 января, всего в Ростовской области 2 606 человек умерли от опасной инфекции за все время пандемии, из которых 20 - за последние сутки. Это девять женщин в возрасте от 47 лет до 91 года и 11 мужчин – от 54 до 79 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.Растет и количество заболевших коронавирусом. За минувшие сутки их число увеличилось на 377 и нарастающим итогом достигло 62 945. Несмотря на то, что в регионе предпринимаются все действия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, меньше заболевших не становится. Ежедневно специалисты регистрируют по несколько сотен инфицированных, а число жертв каждый день растет в арифметической прогрессии.Накануне губернатор Ростовской области заявил, что с 1 февраля в регионе будут работать театральные кассы, а общепиту продлят работу до полуночи.