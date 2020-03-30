В Ростовской области на месяц запретили надзорные проверки бизнеса



В Ростовской области запретили надзорные проверки бизнеса. Информация об этом опубликована на сайте правительства донского региона.



Мораторий продлится в течение месяца – до 1 мая. Однако есть и случаи, на которые не распространяется запрет. Так, проверка может состояться, если основанием для ее проведения является причинение вреда жизни и здоровью граждан, ЧП техногенного и природного характера. Кроме того, разрешены надзорные мероприятия для получения лицензий и аккредитации.



Напомним, ранее бизнесмены получили отсрочку на оплату аренды помещений госсобственников до конца года. До этого президент пообещал владельцам малого и среднего бизнеса отсрочку на выплату кредитов.