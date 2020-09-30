В Ростовской области мужчина, ударившего ножом своего знакомого, отделался условным сроком

Шахтинский городской суд Ростовской области вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Подсудимый Владимир Орлов обвинялся по уголовной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».Инцидент произошел 7 февраля 2020 года. Мужчина выпивал в компании своего знакомого, когда между ними возникла ссора. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Владимир разозлился, схватил кухонный нож и ударил присутствующего в грудь, нанеся потерпевшему тяжкий вред здоровью. Позднее подсудимого задержали правоохранители.В ходе судебного заседания дончанин признал свою вину и раскаялся в содеянном. Выяснилось, что у него есть женя, являющаяся инвалидом первой группы. Это повлияло на смягчение приговора.- Суд признал Орлова виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года, - добавили в Шахтинском городском суде Ростовской области.