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В Ростовской области большегруз вылетел в кювет на трассе

В Ростовской области большегруз вылетел в кювет на трассе
В Ростовской области на трассе фура вылетела в кювет. Происшествие случилось ночью 24 мая, сообщает газета «Новость».

Мужчина ехал на большегруза в районе хутора Поповка. На крутом подъеме водитель не смог справиться с управлением. Машина сначала съехала с дороги, а затем вылетела в кювет и упала на бок. Чтобы поднять многотонную машину, пришлось вызвать спасателей. К счастью, помощь врачей водителю большегруза не понадобилась.

Что именно перевозил грузовик и повредилось ли содержимое, пока остается неизвестным.
Фото: Газета Новость
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