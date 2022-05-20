В Ростовской области большегруз вылетел в кювет на трассе

Фото: Газета Новость

В Ростовской области на трассе фура вылетела в кювет. Происшествие случилось ночью 24 мая, сообщает газета «Новость».Мужчина ехал на большегруза в районе хутора Поповка. На крутом подъеме водитель не смог справиться с управлением. Машина сначала съехала с дороги, а затем вылетела в кювет и упала на бок. Чтобы поднять многотонную машину, пришлось вызвать спасателей. К счастью, помощь врачей водителю большегруза не понадобилась.Что именно перевозил грузовик и повредилось ли содержимое, пока остается неизвестным.