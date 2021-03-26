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В Ростовской области фура вылетела в кювет из-за непогоды: пострадал пассажир

В Ростовской области фура вылетела в кювет из-за непогоды: пострадал пассажир
В Ростовской области фура вылетела в кювет из-за непогоды. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 30 марта на трассе Егорлыкская-Сальск.

Водитель ехал на большегрузе «Вольво ФМ» со стороны Сальска. Из-за дождя шофер не учел погодных условий. На скользкой дороге многокилограммовую машину занесло в кювет, где она перевернулась. От удара у фуры вылетело лобовое стекло, смяло крышу.

- Травмы в результате аварии получил 59-летний пассажир, - сообщили в УГИБДД по региону. - Пострадавший доставлен в ЦРБ Целинского района.

Водителю большегруза госпитализация не понадобилась. Что касается ремонта фуры, он влетит ее владельцу в копеечку.

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