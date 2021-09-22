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В Ростовской области без вести пропали две школьницы

В Ростовской области без вести пропали две школьницы
В Каменске-Шахтинском без вести пропали две 13-летние девочки. Местонахождение Виктории Алексеевой и Анны Романовой остается неизвестным вторые сутки.

Последний раз подростков видели 23 сентября. В тот день они были в школе. После занятий пошли домой, но так и не вернулись к родным.

У Виктории русые волосы с красными прядями, ниже плеч. Рост составляет около 155-160 сантиметров. В день исчезновения на ней были синяя куртка, рубашка в черно-белую полоску и серые штаны с белыми лампасами. На ногах - светлые кроссовки. С собой у девочки был мобильный телефон.

Ее подруга Анна примерно такого же роста. У нее каштановые волосы до плеч. Последний раз ее видели в синей кожаной куртке, темных зауженных штанах и кроссовках. С собой школьница взяла сумку темного цвета.

Если вы видели Викторию Алексееву или Анну Романову, знаете что-либо об их местонахождении, сообщите в отдел уголовного розыска МО МВД России «Каменский» по телефону: 8 (86365) 7-28-31 или 02.
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