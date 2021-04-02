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В Ростовской области 8 апреля обесточат поселок Целина

В Ростовской области 8 апреля обесточат поселок Целина
В Ростовской области жители поселка Целина лишатся электричества посреди недели. Дома обесточат 8 апреля в период с 8 до 18 часов.

Как сообщили Rostov.ru в дежурной части части местного «ТНС Энерго», это необходимо для проведения технического осмотра электросетей и оборудования. Подобные ремонтно-эксплутационные работы проводятся дважды в год: в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

Юго-восточная подстанция планово обесточит весь поселок, за исключением микрорайона «Малая земля».

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