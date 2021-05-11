В Ростове выявили 36% инфицированных COVID-19 в области

За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 199 человек. По данным на 13 мая, 71 из них - житель донской столицы (36% всех зараженных). На втором месте оказался Зерноградский район (девять человек), а на третьем - Новочеркасск (восемь).По семь инфицированных выявили в Сальском районе и Батайске. В Багаевском, Семикаракорском, Азовском, Кагальницком районах, Азове и Каменске-Шахтинском - по пять. На территории Зимовниковского района вирус подхватили четыре человека. В Новошахтинске, Таганроге, Гуково, а также Шолоховском и Каменском - по три.Пациентами с COVID-19 стали по два жителя Аксайского, Дубовского, Мартыновского, Заветинского, Егорлыкского, Боковского, Тацинского и Пролетарского районов. Аналогичная ситуация - в Неклиновском, Чертковском, Верхнедонском, Тарасовском районах и городе Донецке. Меньше всего зараженных обнаружили в Обливском, Целинском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском, Морозовском, Орловском, Красносулинском, Белокалитвинском районах и Волгодонске. Там, как в Константиновском и Мясниковском, борьбу с коронавирусом начали по одному человеку.За период пандемии в Ростовской области диагноз подтвердился у 90 271 человека. Из них 4 172 не смогли побороть инфекцию. За минувшие сутки не стало 23 дончан в возрасте от 46 до 82 лет. По информации регионального правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.