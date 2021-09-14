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В Ростове с октября введут ряд ограничений движения транспорта

В Ростове с октября введут ряд ограничений движения транспорта
В Ростове введут ряд ограничений движения транспорта. Нововведения вступят в силу 2 октября.

Сразу на нескольких улицах запретят останавливаться с 8 до 18 часов. В их число войдут улицы Кулагина (от Плеханова до проспекта Стачки), Земельная (от Дачной до переулка Госпитального) с южной стороны, а также зона в 20 метров вдоль фасада здания на Мясникова, 22. Аналогичная ситуация - на улице 28-я Линия (от Вити Черевичкина до Рябышева) с восточной стороны и на Джапаридзе (от дома № 33 до Мечникова).

Также автомобилисты не смогут оставить машины на улицах Песчаной (от переулка Сулинского до улицы Белореченской), Металлургической (от Воровского до Алексея Береста) с западной стороны и Заводской (от Пржевальского до Валуйского) с северной и южной сторон.

Кроме того, на многих улицах города введут ограничение скоростного режима. В частности, на Пескова - в районе дома № 17С, Шаумяна (от Семашко до дома № 47), в переулке Бабушкина (от Русской до Стачки) и на Профсоюзной (от Защитного переулка до улицы Русской). На этих участках автомобилистам придется сбавить скорость до 40 километров в час. Полный список можно посмотреть на сайте администрации города.

До 30 километров в час ограничили скорость на Шаумяна (от дома № 47 до № 33А) и на Серафимовича (от дома № 52 до переулка Семашко). На двух участках и вовсе допустимая скорость составит 20 километров в час. К ним относятся улица Вагулевского (от дома № 6А до переулка Моторного), а также в зоне 70 метров от дома № 14 в восточном направлении.

Как сообщили в департаменте автодорог и дорожного движения Ростова, такие ограничения необходимы для повышения уровня безопасности на проезжей части.
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