В Ростове из-за непогоды продлили режим повышенной готовности до 25 июля

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В Ростове-на-Дону из-за непогоды продлили режим повышенной готовности до полудня 25 июля. Информация об этом размещена на сайте администрации города.По прогнозу синоптиков, в донской столице ожидается сильный ливень, а также штормовой ветер. Скорость порывов воздушных масс может достигать до 22 метров в секунду (около 80 километров в час).При ухудшении погоды ростовчан просят не выходить на улицу без особой необходимости, а также не отправляться в дальние поездки.