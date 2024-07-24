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В Ростове из-за непогоды продлили режим повышенной готовности до 25 июля

В Ростове из-за непогоды продлили режим повышенной готовности до 25 июля
В Ростове-на-Дону из-за непогоды продлили режим повышенной готовности до полудня 25 июля. Информация об этом размещена на сайте администрации города.

По прогнозу синоптиков, в донской столице ожидается сильный ливень, а также штормовой ветер. Скорость порывов воздушных масс может достигать до 22 метров в секунду (около 80 километров в час).

При ухудшении погоды ростовчан просят не выходить на улицу без особой необходимости, а также не отправляться в дальние поездки.
Фото: Ростов.Ру
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