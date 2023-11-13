Фото: DonDay.ru.

В Ростове оцепили торгово-развлекательный центр «Мега». Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях вечером 13 ноября.Здание эвакуировали около 20:00. На место прибыли пожарные, правоохранители и медики. Посетителей и сотрудников ТРЦ эвакуировали. Люди стоят на улице и ждут, когда можно будет зайти.По словам горожан, в здании работают кинологи.В региональном ГУ МЧС не смогли прокомментировать инцидент. В ГУ МВД по Ростовской области на момент публикации на звонки не ответили.