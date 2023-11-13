Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове оцепили торгово-развлекательный центр «Мега»

В Ростове оцепили торгово-развлекательный центр «Мега»
В Ростове оцепили торгово-развлекательный центр «Мега». Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях вечером 13 ноября.

Здание эвакуировали около 20:00. На место прибыли пожарные, правоохранители и медики. Посетителей и сотрудников ТРЦ эвакуировали. Люди стоят на улице и ждут, когда можно будет зайти.

По словам горожан, в здании работают кинологи.

В региональном ГУ МЧС не смогли прокомментировать инцидент. В ГУ МВД по Ростовской области на момент публикации на звонки не ответили.
Фото: DonDay.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.