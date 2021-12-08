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Под Ростовом оцепили ТРЦ «Мега»: видео

Под Ростовом оцепили ТРЦ «Мега»: видео
Под Ростовом правоохранители оцепили «Мегу». Один из крупнейших торгово-развлекательных центров на Дону оказался перекрыт утром 10 декабря.

Очевидцы поделились в социальных сетях видео с места происходящего. По их словам, люди не могут попасть на работу привычным маршрутом. «Мега» открывается в 10 часов. Сотни горожан направлялись на рабочие места, когда им внезапно преградили путь.

- Полиция просит всех обходить, делая крюк, - рассказали сотрудники ТЦ. - Из-за этого многие опаздывают.

Пока не известно, из-за чего оцепили здание. ГУ МВД по Ростовской области не смогли дать оперативный комментарий на момент публикации.
Фото: соцсети.
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