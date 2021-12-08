Под Ростовом оцепили ТРЦ «Мега»: видео

Фото: соцсети.

Под Ростовом правоохранители оцепили «Мегу». Один из крупнейших торгово-развлекательных центров на Дону оказался перекрыт утром 10 декабря.Очевидцы поделились в социальных сетях видео с места происходящего. По их словам, люди не могут попасть на работу привычным маршрутом. «Мега» открывается в 10 часов. Сотни горожан направлялись на рабочие места, когда им внезапно преградили путь.- Полиция просит всех обходить, делая крюк, - рассказали сотрудники ТЦ. - Из-за этого многие опаздывают.Пока не известно, из-за чего оцепили здание. ГУ МВД по Ростовской области не смогли дать оперативный комментарий на момент публикации.