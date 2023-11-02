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В Ростове на Западном эвакуируют торгово-развлекательный центр «Талер»

В Ростове на Западном эвакуируют торгово-развлекательный центр «Талер»
В Ростове эвакуируют ТРЦ на Западном. Посетители и сотрудники «Талера» вышли из здания на улицу около 18 часов 2 ноября. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

Причина экстренного покидания торгово-развлекательного центра на Зорге, 33 неизвестна. Очевидно, сработала пожарная тревога. На место прибыли расчеты спасателей и медики.

Люди стоят на улице в ожидании, когда можно будет вернуться обратно.

Днем ранее, 1 ноября, эвакуировали ТРЦ «Плаза» на проспекте Коммунистическом, 30.
Фото: Гугл.карты.
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