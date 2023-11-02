В Ростове на Западном эвакуируют торгово-развлекательный центр «Талер»
В Ростове эвакуируют ТРЦ на Западном. Посетители и сотрудники «Талера» вышли из здания на улицу около 18 часов 2 ноября. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.
Причина экстренного покидания торгово-развлекательного центра на Зорге, 33 неизвестна. Очевидно, сработала пожарная тревога. На место прибыли расчеты спасателей и медики.
Люди стоят на улице в ожидании, когда можно будет вернуться обратно.
Днем ранее, 1 ноября, эвакуировали ТРЦ «Плаза» на проспекте Коммунистическом, 30.