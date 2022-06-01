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В Ростове вторые сутки ищут пропавшего 17-летнего парня

В Ростове вторые сутки ищут пропавшего 17-летнего парня
В донской столице вторые сутки ищут пропавшего Алексея Задорожного. С 1 июня 17-летний парень не выходит на связь с родными.

Родственники забили тревогу, когда Леша не вернулся домой. Они обзвонили его друзей, но оказалось, что никто не знает о его местонахождении. Родители не стали ждать и объявили подростка в розыск. К поиску подключились волонтеры и СМИ.

На вид парню - около 17 лет, он невысокого роста, худой, со светлыми волосами и зелеными глазами. Был одет в джинсы, майку, обут в кроссовки красного цвета.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Леши, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт.
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