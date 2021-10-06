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В Ростове на Сельмаше сильный ветер повалил старое дерево

В Ростове на Сельмаше сильный ветер повалил старое дерево
В Ростове продолжает буйствовать сильный ветер. Утром 8 октября из-за непогоды упало огромное сухое дерево.

О ЧП на Сельмаше очевидцы рассказали в социальных сетях. По их словам, растение на улице Киргизской стало аварийным больше пяти лет назад. Ветер вырвал дерево с корнями. Упавший ствол перегородил выезд со двора.



Кроме того, в ночь на 8 октября случилось похожее ЧП. У дома № 18 на улице Беломорской упала большая ветка. К счастью, оба происшествия обошлись без пострадавших.
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