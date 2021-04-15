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В Ростове маршрут автобуса № 71 продлят до строящегося микрорайона Левенцовки

В Ростове маршрут автобуса № 71 продлят до строящегося микрорайона Левенцовки
Автобусный маршрут № 71 будет продлен к новым микрорайонам Левенцовки. Самый загруженный маршрут, соединяющий центр Ростова с окраиной, продлят с 1 мая.

Ранее конечной остановкой 71-го маршрута была улица Маршала Жукова. Теперь автобус будет поворачивать на проспект Солженицына, а затем на улицу Ткачёва, где появится новая конечная остановка. По такой схеме общественный транспорт будет ходить в прямом и обратном направлениях.

Начальной остановкой по-прежнему будет Центральный рынок.

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