В Ростове ушел на рынок и без вести пропал 62-летний мужчина

В Ростове разыскивают 62-летнего мужчину. Илгар Гаджиев не выходит на связь с родными с 26 марта.Дочь пропавшего, Нигар рассказала Rostov.ru, что отец - пенсионер. Но дома Иглар не привык сидеть - каждый день после обеда мужчина уходил помогать знакомым на Днепровском рынке.В день исчезновения он вышел из дома №10/4 на улице Штахановского и отправился на рынок. Семья прождала его весь вечер, но Иглар так и не вернулся. Последний раз его видели на рынке, когда он уходил.- Несколько лет назад отцу делали операцию в области головы, - рассказала Нигар. - Возможно, сейчас это как-то проявилось и ему стало плохо.Родные сразу же забили тревогу - мужчина никогда прежде не исчезал, тем более на несколько дней. Они написали заявление в полицию, распространили ориентировку Иглара в социальных сетях.У мужчины худощавое телосложение, короткие темные волосы и усы. Глаза - карие. В день исчезновения пенсионер был одет в черную куртку, серые классические брюки и серую шапку с белой полоской.Если вам известно что-либо о местонахождении Иглара Гаджиева, сообщите по номеру 8-900-120-50-51 (дочь Нигар).