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В Ростове 1 января пройдет традиционный новогодний забег

В Ростове 1 января пройдет традиционный новогодний забег

В Ростове-на-Дону состоится новогодний забег. Утром 1 января жители города соберутся возле главной ёлки в парке имени Горького для участия в ежегодной акции.

Длина маршрута составит около четырех километров. Марафонцы начнут забег от центрального входа в парк имени Горького, далее - по улице Пушкинской до Театральной площади. Финишной точкой станет Донская государственная публичная библиотека.

Традиционно в акции участвуют несколько сотен жителей донской столицы. Акция «Побегай 1 января» проходит уже пятый год в Ростове-на-Дону.
Фото: rostov.ru
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