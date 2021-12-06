В Ростове 1 января пройдет традиционный новогодний забег

Фото: rostov.ru

В Ростове-на-Дону состоится новогодний забег. Утром 1 января жители города соберутся возле главной ёлки в парке имени Горького для участия в ежегодной акции.Длина маршрута составит около четырех километров. Марафонцы начнут забег от центрального входа в парк имени Горького, далее - по улице Пушкинской до Театральной площади. Финишной точкой станет Донская государственная публичная библиотека.Традиционно в акции участвуют несколько сотен жителей донской столицы. Акция «Побегай 1 января» проходит уже пятый год в Ростове-на-Дону.