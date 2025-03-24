В парке «Лога» на свет появился кенгуренок Беннета

Фото: парк «Лога».

В парке «Лога» появился кенгуренок Беннета. Малыш родился 27 декабря, но впервые вышел наружу из сумки мамы 7 марта. Об этом сообщили сотрудники зоосада.Пока не известно, какого пола малыш. С потеплением кенгуренок стал выглядывать из маминой сумки. Он высовывал мордочку и передние лапы. Совсем скоро малыш будет исследовать мир вокруг.Добавим, что детеныш кенгуру рождается совсем крохой – около 1 грамма. Он ползет к маминой сумке, цепляется за сосок и замирает. Там он сидит несколько месяцев, пока не станет большим.Кенгуру Беннетта обитает на полуострове Кейп-Йорк в Квинсленде. Длина тела – 60-70 см, масса – 6,8-22 кг, средний вес ― 10,5 кг. Этот вид называют древесным, потому что животные селятся в кронах деревьев, однако могут передвигаться по земле. Кенгуру Беннета едят листья кустарников, деревьев, траву.