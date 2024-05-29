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В Общественной палате Ростовской области состоялся круглый стол, посвященный вопросам психического здоровья

В Общественной палате Ростовской области состоялся круглый стол, посвященный вопросам психического здоровья
В Общественной палате Ростовской области 28 мая состоялся круглый стол, посвященный вопросам психического здоровья и психосоциальной реабилитации. Мероприятие прошло в рамках подготовки IX Фестиваля реабилитационных программ для людей с психическими особенностями «Другие?». Он состоится 10-12 октября 2024 года в Волгограде.

В рамках круглого стола участие приняли Александр Акимович Дюжиков, председатель комиссии Общественной палаты Ростовской области по здравоохранению, физической культуре, спорту и здоровому образу жизни, Дмитрий Алексеевич Полубояринов, заместитель директора по стратегическому развитию Союза охраны психического здоровья, главный внештатный специалист-психиатр Минздрава Ростовской области Сергей Иванович Выгонский, психиатр-нарколог Минздрава Ростовской области Елена Владимировна Малышко, а также представители Министерства здравоохранения, труда и социального развития Ростовской области, профильных комиссий Общественной палаты и некоммерческих организаций в сфере охраны психического здоровья региона.

В ходе беседы обсудили насущные вопросы. К примеру, подготовку реабилитационных программ на фестивале в ЮФО. Большое внимание уделили психиатрической помощи и психосоциальной реабилитации в госучреждениях здравоохранения донского региона. Кроме того, затронули тему реабилитационной работы в учреждениях соцзащиты Ростовской области.

Одной из важнейших тем стала психосоциальная реабилитация в некоммерческих организациях региона. В рамках мероприятия участники напомнили о достижениях в этой сфере, обсудили существующие проблемы, а также дальнейшее развитие в этой области.

Общественная палата Ростовской области помогает в организации таких мероприятий: предоставляет необходимую площадку для контакта госструктур и некоммерческих организаций.

Развитию межведомственного взаимодействия способствует обсуждение важных вопросов, которые связаны с психическим здоровьем и реабилитацией. Сотрудничество помогает улучшить качество жизни людей, которые столкнулись с психическими проблемами.
Фото: Общественная палата Ростовской области.
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