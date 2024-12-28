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Родственники разыскивают бойца из Ростовской области, который пропал в СВО

Родственники разыскивают бойца из Ростовской области, который пропал в СВО
Родственники разыскивают бойца из Ростовской области, который пропал в СВО. Александр Жарков числится пропавшим с 21 октября.

Александр родом из Донецка Ростовской области. Позже он переехал в Каменск-Шахтинский, где и проживал. Мужчина подписал контракт с Миноброной РФ для участия в специальной военной операции. 16 октября 2024 года он отправился на задание и перестал выходить на связь. Через неделю боец значился как пропавший без вести.

Если у вас есть информация о местонахождении Александра, просьба связаться с его сестрой Юлией по номеру: 8-909-406-34-00.
Фото: Соцсети
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