В ближайший час на Ростов обрушится шквалистый ветер



В Ростове-на-Дону в ближайшее время ожидается усиление ветра. По данным Управления по делам ГО и ЧС, непогода продержится до 18 часов 11 сентября.



Ветер прогнозируется с силой от 8 до 13 метров в секунду. Порывы могут достигать 16 метров в секунду. При этом в городе сохраняется высокий класс пожароопасности. В случае возгорания — в помещении или на открытой местности — из-за ветра огонь может в мгновение ока распространиться на большую площадь. В связи с этим ростовчан просят быть предельно внимательными и соблюдать элементарные правила безопасности.



Сильный ветер может повалить деревья, ветки, рекламные щиты и шаткие конструкции. Рекомендуется не парковать машины под потенциально опасными сооружениями.