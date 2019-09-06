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В ближайший час на Ростов обрушится шквалистый ветер

В ближайший час на Ростов обрушится шквалистый ветер
В Ростове-на-Дону в ближайшее время ожидается усиление ветра. По данным Управления по делам ГО и ЧС, непогода продержится до 18 часов 11 сентября.

Ветер прогнозируется с силой от 8 до 13 метров в секунду. Порывы могут достигать 16 метров в секунду. При этом в городе сохраняется высокий класс пожароопасности. В случае возгорания — в помещении или на открытой местности — из-за ветра огонь может в мгновение ока распространиться на большую площадь. В связи с этим ростовчан просят быть предельно внимательными и соблюдать элементарные правила безопасности.

Сильный ветер может повалить деревья, ветки, рекламные щиты и шаткие конструкции. Рекомендуется не парковать машины под потенциально опасными сооружениями.

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