Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Компания «Экострой-Дон» пытается вернуться в статус регоператора

Компания «Экострой-Дон» пытается вернуться в статус регоператора
В Ростовской области «Экострой-Дон» пытается вернуть себе статус регоператора. Информация об этом появилась на сайте арбитражного суда.

Согласно документации, «Экострой-Дон» подал ходатайство о применении обеспечительных мер. Они включают в себя приостановку соглашений между «Экоцентром» и МинЖКХ. Это позволило бы компании оспорить приказы МинЖКХ и восстановить свои права.

Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства. Он сослался на то, что обеспечительные меры направлены на решение спора по существу, что не соответствует процедуре.
Фото: РостовРу
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.