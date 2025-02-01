Компания «Экострой-Дон» пытается вернуться в статус регоператора

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В Ростовской области «Экострой-Дон» пытается вернуть себе статус регоператора. Информация об этом появилась на сайте арбитражного суда.Согласно документации, «Экострой-Дон» подал ходатайство о применении обеспечительных мер. Они включают в себя приостановку соглашений между «Экоцентром» и МинЖКХ. Это позволило бы компании оспорить приказы МинЖКХ и восстановить свои права.Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства. Он сослался на то, что обеспечительные меры направлены на решение спора по существу, что не соответствует процедуре.