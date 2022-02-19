В Ростове суд не разрешил властям снести аквапарк «Осьминожек»
Арбитражный суд отказал департаменту имущественно-земельных отношений (ДИЗО) Ростова в расторжении договора аренды с ООО «Аквапарк» и его сносе. Суд не увидел нарушений со стороны «Осьминожка». Городские власти проиграли дело с аквапарком не впервые.
Земельный конфликт длится уже почти два года. Как сообщал Rostov.ru, ДИЗО уже пытался отсудить у аквапарка землю. По данным департамента, «Осьминожке» выделили землю для размещения общественного парка с элементами благоустройства. А в итоге земля якобы использовалась не по назначению - там появился аквапарк с закрытой платной парковкой. В октябре 2021 года ДИЗО направил очередной иск, чтобы расторгнуть договор аренды земли. Однако суд отказал в иске, не увидев законных оснований для расторжения договора.
В феврале 2022 года поступил очередной иск. Как сказано в итоговом решении суда, постройки, которые использовались якобы не по назначению, входили в список того, что относится к паркам с элементами благоустройства.
- Данное обстоятельство, помимо прочего, подтверждается позицией самого департамента при осуществлении муниципального земельного контроля, - отметили в арбитражном суде.
Речь шла о муниципальном земельном контроле ДИЗО. В 2008 году ДИЗО проводил внеплановую проверку арендуемого участка. По результатам никаких замечаний и нарушений при использовании участка не выявили. При этом все объекты инфраструктуры уже были размещены и использовались. То есть более 10 лет в ростовском аквапарке все было законно. А теперь ДИЗО внезапно решил, что земля используется не по назначению.
Суд отказал в иске ДИЗО. Не исключено, что ростовские власти на этом не успокоятся и подадут еще один. А тем временем ситуация становится все абсурднее. Складывается впечатление, что кому-то понадобился участок земли «Осьминожка» и его пытаются забрать любой ценой.
Напомним, «Осьминожек» существует с 1998 года. Это единственный открытый центр водных развлечений. Он многократно получал всероссийское признание в виде многочисленных наград. Сюда ездят семьями сотни тысяч ростовчан и жителей близлежащих городов.