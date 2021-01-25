Содержание дорог в Заветинском районе обойдется в 3,5 миллиона рублей

Администрация Заветинского района Ростовской области ищет подрядчика, который будет обеспечивать содержание дорог в 2021 году. Соответствующий документ опубликовали 26 января на сайте государственных закупок.Исполнитель в течение первого полугодия должен следить за состоянием проезжей части, своевременно наносить новую разметку, чистить дорожные знаки, ограждения и другие конструкции, а также устранять все деформации. На оплату этих услуг потратят 3,5 миллиона рублей из средств местного бюджета.Общая протяженность дорог межмуниципального и местного значений составляет порядка 39 километров, а грунтовых дорог, расположенных в населенных пунктах, - около 35 километров.Победитель аукциона станет известен 5 февраля.