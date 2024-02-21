Скончался директор Каменского лесхоза Виталий Шиман

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии

Министерство природных ресурсов и экологии сообщило о кончине Виталия Шимана, директора Каменского лесхоза, 21 февраля. Заслуженный лесовод России начал свою карьеру в 1957 году, работая техником лесовода в Каменске, а затем был повышен до руководящей должности. В течение 25 лет он успешно занимал пост директора.Одной из основных идей, которую он придерживался, было нахождение выхода из любой сложной ситуации и стремление видеть перспективы в каждом деле, приносящем пользу коллективу. Он всегда подчеркивал необходимость сохранения и увеличения лесов Донского края.Особой гордостью Виталия Шимана был его питомник, где ежегодно выращивалось более 15 миллионов сеянцев сосны, обеспечивающих посадочный материал для различных территорий области и соседних регионов.Причина смерти Виталия Шиман неизвестна.