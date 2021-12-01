Самолет в Сочи вылетел из Платова после трехчасовой задержки

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Из ростовского аэропорта Платов с трехчасовым опозданием в Адлер отправился самолет. Воздушное судно вылетело в Сочи 2 декабря в 22:53, о чем сообщает онлайн-табло донского аэровокзала.Напомним, самолет RRJ-95B авиакомпании «Азимут» должен был вылететь из Платова в 19:55. В итоге в Адлер воздушное судно направилось в 22:53.Возможно, причиной серьезного опоздания рейса стал семибалльный шторм, обрушившийся на Сочи 1 декабря. Такой силы волны на курорте наблюдали в последний раз в 2012 году. Порывы ветра практически уничтожили пляж. Специалисты уже занимаются ликвидацией последствий стихийного бедствия.