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Самолет из Ростова в Москву вылетел спустя два часа задержки

Самолет из Ростова в Москву вылетел спустя два часа задержки
Самолет Ростов - Москва вылетел из Платова с двухчасовой задержкой. Информация об этом содержится на онлайн-табло донского воздушного хаба.

Напомним, воздушное судно A-320 авиакомпании «Ред вингс» должно было вылететь из Платова 23 ноября в 7 часов утра и приземлиться в московском Домодедово в 8.50. Однако вылет по неизвестной причине отложили. В итоге спустя только два часа самолет вылетел из Платова. Вероятной причиной задержки мог стать туман, накрывший донской регион утром.

К тому же в этот день в Москве были отменены десятки рейсов. В общей сложности корректировки внесли в расписание порядка 20 рейсов.
Фото: instagram.com/leshabulla/
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