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Ростов - лидер по числу новых пациентов с коронавирусом в области

Ростов - лидер по числу новых пациентов с коронавирусом в области
В Ростовской области случаи заболевания коронавирусом выявили в 53 муниципалитетах. По данным на 6 января, в числе новых зараженных оказались 293 жителя региона. Большинство из них (111 человек) - из донской столицы.

Второе место по количеству инфицированных делят Таганрог и Шахты. В этих городах положительные результаты тестов на COVID-19 получили по 14 человек. Еще 11 новых пациентов с коронавирусом - из Волгодонска.

На территории Заветинского, Обливского, Ремонтненского, Пролетарского и Егорлыкского районов заболели по одному человеку. Аналогичная ситуация в Усть-Донечком, Куйбышевском, Чертковском районах. В остальных городах и районах выявили от двух до 10 случаев заражения COVID-19.

Всего за период пандемии инфекцию подхватили 195 789 человек. По информации областного правительства, 9 733 из них скончались от тяжелых последствий.
Фото: Алексей Бойко.
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