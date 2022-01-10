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Ростов и Шахты - лидеры по числу новых инфицированных COVID-19 на Дону

Ростов и Шахты - лидеры по числу новых инфицированных COVID-19 на Дону
В Ростовской области за сутки коронавирус подхватили жители 54 муниципалитетов. По данным на 12 января, лидером по числу новых инфицированных оказалась донская столица. Там диагноз подтвердился у 139 человек. На втором месте - Шахты (17 человек), а на третьем - Таганрог (16 человек).

В числе инфицированных также 11 жителей Новочеркасска, 10 - Волгодонска. Меньше всего заболевших выявили на территории Милютинского, Советского, Волгодонского, Заветинского, Боковского, Обливского, Пролетарского, Верхнедонского, Усть-Донецкого и Ремонтненского районов. Там положительные результаты ПЦР-тестов получили по одному человеку. Аналогичная ситуация - в Чертковском, Родионово-Несветайском, Веселовском и городе Донецке. В Куйбышевском не обнаружили ни одного заболевшего за сутки. А в остальных городах и районах вирус подхватили от двух от девяти человек.

Общее количество инфицированных достигло 197 841 жителя донского региона. По информации областного правительства, большинство из них уже выздоровели (почти 91%).
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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