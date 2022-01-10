Ростов и Шахты - лидеры по числу новых инфицированных COVID-19 на Дону

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области за сутки коронавирус подхватили жители 54 муниципалитетов. По данным на 12 января, лидером по числу новых инфицированных оказалась донская столица. Там диагноз подтвердился у 139 человек. На втором месте - Шахты (17 человек), а на третьем - Таганрог (16 человек).В числе инфицированных также 11 жителей Новочеркасска, 10 - Волгодонска. Меньше всего заболевших выявили на территории Милютинского, Советского, Волгодонского, Заветинского, Боковского, Обливского, Пролетарского, Верхнедонского, Усть-Донецкого и Ремонтненского районов. Там положительные результаты ПЦР-тестов получили по одному человеку. Аналогичная ситуация - в Чертковском, Родионово-Несветайском, Веселовском и городе Донецке. В Куйбышевском не обнаружили ни одного заболевшего за сутки. А в остальных городах и районах вирус подхватили от двух от девяти человек.Общее количество инфицированных достигло 197 841 жителя донского региона. По информации областного правительства, большинство из них уже выздоровели (почти 91%).