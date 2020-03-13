Россия возобновила уголовное дело по факту похищения ростовского лётчика Ярошенко



Следственные органы России возобновили уголовное дело по факту похищения ростовчанина Константина Ярошенко, сообщает ТАСС со ссылкой на супругу лётчика Викторию.



Дело было заведено в отношении 11 сотрудников Управления по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США, четырех сотрудников службы безопасности Республики Либерия, а также в отношении неустановленных лиц. По версии следствия, фигуранты организовали похищение россиянина в 2010 году в Либерии.



По словам Виктории Ярошенко, её вызвали на допрос в Главное управление Минюста России по Ростовской области. Там ей сообщили, что расследование уголовного дела возобновлено. Следствие полагает, что несколько подозреваемых сейчас живут во Франции. В российских следственных органах заявили о готовности направить французским властям запрос о фигурантах уголовного дела, а затем объявить их в международный розыск.



Напомним, Константина Ярошенко в Америке приговорили к 20 годам лишения свободы в 2011 году. Его признали виновным в транспортировке крупной партии наркотиков. Сам россиянин не признаёт себя виновным, считая свой арест провокацией.



После похищения ростовского лётчика в России было возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия», а также «Принуждение подозреваемого (обвиняемого) к даче показаний путем применения угроз или иных незаконных действий».