Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Пропавшего в горах Адыгеи жителя Таганрога нашли живым

Пропавшего в горах Адыгеи жителя Таганрога нашли живым
В Адыгее нашли живым пропавшего несколько дней назад жителя Таганрога. Связь с Алексеем Колычевым была потеряна 27 июля.

По словам родственников, 55-летний мужчина отправился на своей машине «Тойота РАВ 4» в Республику Адыгею. Конечной точкой путешествия было Плато Лаго-Наки. Вскоре после того, как он уехал из дома, связь с ним пропала.

1 августа иномарку жителя Таганрога обнаружили на частной стоянке в Адыгее недалеко от гор. На следующий день отыскали и самого Алексея.

Известно, что с таганрожцев всё в порядке. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.