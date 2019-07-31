Пропавшего в горах Адыгеи жителя Таганрога нашли живым



В Адыгее нашли живым пропавшего несколько дней назад жителя Таганрога. Связь с Алексеем Колычевым была потеряна 27 июля.



По словам родственников, 55-летний мужчина отправился на своей машине «Тойота РАВ 4» в Республику Адыгею. Конечной точкой путешествия было Плато Лаго-Наки. Вскоре после того, как он уехал из дома, связь с ним пропала.



1 августа иномарку жителя Таганрога обнаружили на частной стоянке в Адыгее недалеко от гор. На следующий день отыскали и самого Алексея.



Известно, что с таганрожцев всё в порядке. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.