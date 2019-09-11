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После концерта «Ленинграда» в Ростове на маршруты выйдут дополнительные автобусы

После концерта «Ленинграда» в Ростове на маршруты выйдут дополнительные автобусы
Фото: fotobus.msk.ru
В Ростове после концерта группы «Ленинград» на маршруты выпустят дополнительные автобусы.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, чтобы развести зрителей после окончания мероприятия выделят дополнительно 65 единиц транспорта.

13 сентября с 17 до 22:30 часов будет организована работа двух дополнительных графиков на маршруте № 39. Автобусы будут ходить по укороченной схеме до остановки «Городской пляж».

Дополнительные единицы будут поданы к 21 часу. Общественный транспорт будет ждать пассажиров на Южном подъезде (аллея «Ростов-Арена»), проспекте Ворошиловском (площадь Советов) и на Центральном рынке (улица Московская).

На маршруты выйдут автобусы №№ 1, 3, 3А, 4, 5, 6,7,8, 16, 22, 26, 33, 34, 35, 42, 45, 47, 49, 49-МТ, 51, 58, 60, 65, 65А, 67, 70, 71, 77, 78, 80, 83, 90, 92, 99.

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