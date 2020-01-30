Подозреваемому в убийстве студента ЮФУ продлили меру пресечения



Советский районный суд Ростова продлил меру пресечения студенту из Колумбии, подозреваемому в убийстве молодого парня. Колумбиец Гранадос Авила Андрей Стивен пробудет под стражей еще как минимум месяц.



Известно, что последний срок пребывания под стражей у Андрея Стивена был до 1 февраля. Пока идет расследование, суд оставил его еще на месяц в СИЗО.



Напомним, 21-летний Стивен Я. погиб в результате конфликта в кампусе от ножевого ранения. Тело эквадорца доставили на родину, где предали земле.