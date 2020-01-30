Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Подозреваемому в убийстве студента ЮФУ продлили меру пресечения

Подозреваемому в убийстве студента ЮФУ продлили меру пресечения
Советский районный суд Ростова продлил меру пресечения студенту из Колумбии, подозреваемому в убийстве молодого парня. Колумбиец Гранадос Авила Андрей Стивен пробудет под стражей еще как минимум месяц.

Известно, что последний срок пребывания под стражей у Андрея Стивена был до 1 февраля. Пока идет расследование, суд оставил его еще на месяц в СИЗО.

Напомним, 21-летний Стивен Я. погиб в результате конфликта в кампусе от ножевого ранения. Тело эквадорца доставили на родину, где предали земле.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.