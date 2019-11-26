В Азове председателя ТИК осудили за мошенничество



Азовский городской суд вынес решение в отношении председателя территориальной избирательной комиссии Азова Андрея Куца. Он обвинялся в мошенничестве.



Уголовное дело в отношении азовской ТИК было возбуждено в конце сентября. Расследование длилось до конца октября, а 1 ноября дело уже поступило в суд. На время следствия, Куц находился под домашним арестом.



Суд признал чиновника виновным по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц». В качестве наказания его приговорили к выплате штрафа в размере 150 тысяч рублей. Однако, при вынесении решения, суд учёл нахождение обвиняемого под домашним арестом и смягчил наказание, снизив сумму штрафа до 100 тысяч рублей.



Андрей Куц был назначен председателем ТИК Азова в конце января 2019 года. 31 октября его освободили от занимаемой должности. С 14 ноября эту должность занимает Сергея Насонова.