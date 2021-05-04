Почти 3 млн рублей потратят на исследование некрополя в Кизитериновском городище в Ростове
МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону» ищет подрядчика, который проведет археологические работы перед строительством канализационного коллектора. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
В документе указано, что общая протяженность канала диаметром 55 сантиметров составит около 60 квадратных метров. Коллектор построят на территории правого и левого берегов реки Дон, Зеленого острова и Кизитериновского моста. Рядом с последним расположен памятник - некрополь в Кизитериновском городище. В связи с этим перед строительством решили провести археологические работы. В их числе - обследование территории памятника, оформление полевых работ и составление подробного отчета по исследованиям.
Ранее подобные работы проводили перед реконструкцией дороги по улице 39-я Линия на участке от Сарьяна до Богданова. Тогда раскопками занималась группа из 13 специалистов и 24 лаборантов. На археологические работы потратили порядка 14 миллионов рублей из городского бюджета. В этот раз они обойдутся дешевле - 2,96 миллиона рублей.