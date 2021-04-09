Оформление Ростова ко Дню Победы обойдется властям еще дешевле
Управление наружной рекламой (УНР) Ростова-на-Дону определило подрядчика, который оформит город к празднованию 76-й годовщины Победы в ВОВ. В этом году власти донской столицы урезали бюджет на украшения в пять раз - до 4,3 миллиона рублей. Однако исполнитель снизил эту сумму еще на 7,5% - ООО «РСУ-7» предложил оформить город всего за 4 миллиона. По данным сайта rusprofile.ru, компания занимается различными строительными работами. «РСУ-7» не первый год становится победителем аукционов на оформление Ростова к праздничным датам и мероприятиям.
Напомним, за эту сумму подрядчику предстоит установить композиции и украсить декорациями площади. Нужно оформить фасад драмтеатра имени Максима Горького и площадь перед ним, создать композиции из флагов и отдельных знаков, несколько объемных композиций «9 Мая» и панно. Кроме того, необходимо украсить «Дворец творчества детей и молодежи», площади Гагарина, Энергетиков, территорию от проспекта Стачки до мемориального комплекса «Преемственность поколений», а также от проспекта Шолохова до въезда в город со стороны Новочеркасска.
Монтажные работы по декорации должны закончить уже к 30 апреля. А с 25 мая по 1 июня украшения демонтируют и ликвидируют.