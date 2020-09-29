Новых заражённых COVID-19 обнаружили в 32 районах Ростовской области

В Ростовской области зарегистрировали новую вспышку заражённых. За минувшие сутки инфекцию подхватили 205 человек в 32 муниципалитетах региона. Об этом сообщили на сайте областного правительства 1 октября.В Ростове-на-Дону заболели сразу 110 жителей. В Багаевском районе ковид выявили у 11 человек. По числу заражённых не отстал и Волгодонск - десять случаев. По шесть человек с инфекцией зарегистрировали в Азове, Шахтах, Матвеево-Курганском и Целинском районах, по четыре человека - в Заветинском, Орловском и Чертковском районах.В Новочеркасске, Весёловском, Волгодонском, Мясниковском и Неклиновском районах специалисты обнаружили опасный вирус в организм трёх жителей. По два случая заражения зафиксировали в Батайске, Таганроге, Азовском, Аксайском, Егорлыкском и Цимлянском районах. Единицы заболели в Новошахтинске, Верхнедонском, Зерноградском, Зимовниковском, Кагальницком, Константиновском, Красносулинском, Обливском, Песчанокопском, Тацинском и Усть-Донецком районах.Напомним, уже вторые сутки от COVID-19 умирают девять человек. За весь период пандемии в Ростовской области число жертв опасного вируса достигло 504.