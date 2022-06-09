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Нашли живым 20-летнего парня, пропавшего по дороге в Ростов

Нашли живым 20-летнего парня, пропавшего по дороге в Ростов
Нашли живым пропавшего без вести жителя Таганрога. Местонахождение 20-летнего Степана Долбина было неизвестно с 9 июня.

Как сообщал Rostov.ru, он поехал в донскую столицу и вскоре пропал. Когда парень перестал отвечать на звонки и сообщения, родные забили тревогу. Друзья и знакомые тоже не знали, где он может находиться. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

Утром 11 июня молодого человека нашли живым. Почему он не выходил на связь, неизвестно.
Фото: Лиза Алерт Юг.
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