Нашли живым 20-летнего парня, пропавшего по дороге в Ростов
Нашли живым пропавшего без вести жителя Таганрога. Местонахождение 20-летнего Степана Долбина было неизвестно с 9 июня.
Как сообщал Rostov.ru, он поехал в донскую столицу и вскоре пропал. Когда парень перестал отвечать на звонки и сообщения, родные забили тревогу. Друзья и знакомые тоже не знали, где он может находиться. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.
Утром 11 июня молодого человека нашли живым. Почему он не выходил на связь, неизвестно.