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По дороге в Ростов-на-Дону пропал 20-летний парень

По дороге в Ростов-на-Дону пропал 20-летний парень

По дороге в Ростов-на-Дону пропал 20-летний житель Таганрога. О местонахождении Степана Долбина ничего не известно с 9 июня.

Парень поехал в донскую столицу и пропал. Когда он перестал отвечать на звонки и сообщения, родные забили тревогу. Семья попыталась найти Степана самостоятельно, но поиски не увенчались успехом. Друзья молодого человека также оказались не в курсе его планов. Тогда родственники обратились за помощью к правоохранителям и волонтерам.

Рост пропавшего - 175 сантиметров, телосложение худощавое. У Степана голубые глаза и короткие русые волосы. Информации об одежде парня нет.

Если вы видели пропавшего парня или знаете что-либо о том, где он может находиться, позвоните по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.
Фото: Лиза Алерт Юг
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