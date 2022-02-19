На видеонаблюдение за ходом ЕГЭ-2022 в Ростовской области потратят 34 миллиона рублей

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Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования» (ГБУ РО «РОЦОИСО») ищет подрядчика для установления видеонаблюдения к ЕГЭ-2022. Соответствующая информация опубликована на сайте государственных закупок 22 февраля.В контракте указано, что видеонаблюдение нужно провести в 132 учебных заведениях региона, из которых 35 находятся в Ростове. В список вошли все школы Дона, в которых будут проводить тестирование знаний. Всего камеры разместят почти в двух тысячах аудиторий. Доступ к мониторам учебные заведения получат за несколько недель до проведения экзамена.При этом требования к характеристикам камер не самые простые. Необходимы инфракрасный фильтр, шумоподавление изображения, высокая чувствительность, распознавание лиц, детектор движения, микрофон и широкий угол обзора (не менее 100 градусов). Записи будут круглосуточно передаваться на носители. Видео с четырех тысяч камер перенесут на 133 компьютера со специальным программным обеспечением. Чтобы видеонаблюдение работало беспрерывно, в школах поставят более 460 бесперебойников. Данные будут храниться до конца 2022 года.Услуга обойдется в 34,4 миллиона рублей. Оплачивать видеонаблюдение планируют за счет средств областного бюджета. При этом стоимость оказалась самой дешевой за последние несколько лет. Например, в 2020 году на это направили 60 миллионов рублей, а в 2019-м - 59. Впервые за это время сумма приблизилась к стоимости услуги в 2016-17 годах. Тогда можно было установить видеонаблюдение до 25 миллионов рублей. С чем был связан такой резкий скачок стоимости, остается загадкой.