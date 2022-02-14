На покупку новых кресел в кукольный театр Ростова потратят 4 миллиона рублей

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ГАУК РО «Ростовский государственный театр кукол имени В. С. Былкова» закупит кресла-трансформеры на 4 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на сайте государственных закупок.По контракту исполнителю предстоит демонтировать и вывезти старые кресла, а затем собрать и установить новые. В театр требуется 200 кресел. Срок эксплуатации должен быть рассчитан не менее чем на семь лет, из которых первые два года гарантийные. Работы будут проводить в июле.На обновление кресел в зрительном зале потратят 4 миллиона рублей. Театр планирует оплатить услугу за счет специальной субсидии из бюджета Ростовской области.