Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На покупку новых кресел в кукольный театр Ростова потратят 4 миллиона рублей

На покупку новых кресел в кукольный театр Ростова потратят 4 миллиона рублей
ГАУК РО «Ростовский государственный театр кукол имени В. С. Былкова» закупит кресла-трансформеры на 4 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на сайте государственных закупок.

По контракту исполнителю предстоит демонтировать и вывезти старые кресла, а затем собрать и установить новые. В театр требуется 200 кресел. Срок эксплуатации должен быть рассчитан не менее чем на семь лет, из которых первые два года гарантийные. Работы будут проводить в июле.

На обновление кресел в зрительном зале потратят 4 миллиона рублей. Театр планирует оплатить услугу за счет специальной субсидии из бюджета Ростовской области.
Фото: rgtk.ru.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.