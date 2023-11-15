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На должность судьи Ростовского облсуда претендуют три кандидата

На должность судьи Ростовского облсуда претендуют три кандидата
После увольнения Елены Золотаревой, ставшей фигурантом уголовного дела, место председателя Ростовского областного суда остается вакантным. Его обязанности с 7 апреля временно исполняет Фарида Калюжина, которая ранее была зампредседателя. Однако желающие занять пост председателя облсуда уже нашлись. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ приняла к рассмотрению заявления трех судей. Это Алексей Марисов, Валерий Ноздрин и Станислав Рогожин.

Алексей Марисов - уроженец города Свердловска. Он начал карьеру судьи в 2008 году в Томском областном суде без ограничения срока полномочий.

Валерий Ноздрин начинал трудовую деятельность в качестве судьи в Тамбовском областном суде в 2007 году. С 2013 года назначен зампредседателя облсуда, а в 2019 году - судьей Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в Краснодаре.

Станислав Рогожин с 2005 года был судьей Центрального районного суда в городе Челябинске. В июле 2015 года указом президента РФ назначен зампредседателя Владимировского областного суда, а в 2021-м срок его полномочий продлили еще на шесть лет.

ВККС РФ рассмотрит заявления кандидатов 21 ноября.

Пока решается вопрос назначения нового председателя Ростовского областного суда, бывшая служительница Фемиды Елена Золотарева находится в СИЗО. Экс-председателя подозревают в получении взяток в особо крупном размере. Ей вменяют семь эпизодов, в которых она получала средства. Ее заместитель Татьяна Юрова стала фигурантом уголовного дела по той же статье. Она, как и бывшая начальница, остается в следственном изоляторе.
Фото: Rostov.ru.
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