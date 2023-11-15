На должность судьи Ростовского облсуда претендуют три кандидата
После увольнения Елены Золотаревой, ставшей фигурантом уголовного дела, место председателя Ростовского областного суда остается вакантным. Его обязанности с 7 апреля временно исполняет Фарида Калюжина, которая ранее была зампредседателя. Однако желающие занять пост председателя облсуда уже нашлись. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ приняла к рассмотрению заявления трех судей. Это Алексей Марисов, Валерий Ноздрин и Станислав Рогожин.
Алексей Марисов - уроженец города Свердловска. Он начал карьеру судьи в 2008 году в Томском областном суде без ограничения срока полномочий.
Валерий Ноздрин начинал трудовую деятельность в качестве судьи в Тамбовском областном суде в 2007 году. С 2013 года назначен зампредседателя облсуда, а в 2019 году - судьей Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в Краснодаре.
Станислав Рогожин с 2005 года был судьей Центрального районного суда в городе Челябинске. В июле 2015 года указом президента РФ назначен зампредседателя Владимировского областного суда, а в 2021-м срок его полномочий продлили еще на шесть лет.
ВККС РФ рассмотрит заявления кандидатов 21 ноября.
Пока решается вопрос назначения нового председателя Ростовского областного суда, бывшая служительница Фемиды Елена Золотарева находится в СИЗО. Экс-председателя подозревают в получении взяток в особо крупном размере. Ей вменяют семь эпизодов, в которых она получала средства. Ее заместитель Татьяна Юрова стала фигурантом уголовного дела по той же статье. Она, как и бывшая начальница, остается в следственном изоляторе.