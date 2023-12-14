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На Дону восстановили 307 линий электропередачи

На Дону восстановили 307 линий электропередачи
На Дону восстановили 307 линий электропередачи из 317 оборванных. Об этом сообщил губернатор Ростовской области.

Василий Голубев рассказал, что восстановительные работы еще продолжаются в 15 населенных пунктах области и будут вестись до полной ликвидации всех аварийных отключений.

Напомним, 11 и 12 декабря в регионе прошел ледяной дождь, из-за которого произошло множество происшествий: обрывы ЛЭП, падения столбов и деревьев, травмирование людей на скользких дорогах. Более 150 тысяч человек по этой причине находились без света. Режим ЧС был введен в Аксайском районе. В Ростовской области 15 декабря ожидаются метель и усиление ветра до 17 метров в секунду.
Фото: Василий Голубев.
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