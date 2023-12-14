Фото: Василий Голубев.

На Дону восстановили 307 линий электропередачи из 317 оборванных. Об этом сообщил губернатор Ростовской области.Василий Голубев рассказал, что восстановительные работы еще продолжаются в 15 населенных пунктах области и будут вестись до полной ликвидации всех аварийных отключений.Напомним, 11 и 12 декабря в регионе прошел ледяной дождь, из-за которого произошло множество происшествий: обрывы ЛЭП, падения столбов и деревьев, травмирование людей на скользких дорогах. Более 150 тысяч человек по этой причине находились без света. Режим ЧС был введен в Аксайском районе. В Ростовской области 15 декабря ожидаются метель и усиление ветра до 17 метров в секунду.